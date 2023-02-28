В этом году 130 железнодорожных переездов отремонтируют в Карелии

На 27 железнодорожных переездах в текущем году отремонтируют автомобильные подъезды. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги

Ремонты в том числе проведут в Петрозаводске, Беломорском, Кондопожском, Кемском и Сортавальских районах. Направляющие столбики заменят на 82 объектах. Новое ограждение установят на переезде перегона Сегежа — Май-Губа, это 675-й километр.

Летом на 124-х ж/д переездах улучшат треугольники видимости для машинистов поездов и водителей автомобилей на подъезде к железной дороге. Ремонтные работы пройдут с мая по октябрь. // фото: ilovehz/ freepik.com