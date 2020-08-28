Жителей Карелии в субботу ожидает неприятный ветер и дождь
Судя по всему, предстоящая суббота выдастся промозглой.
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +7, +9. Днем +15, +17.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, местами похолодает до 0. Днем +13, +18.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +4, днем +15;
В Кондопоге ночью +7, днем +17;
В Медвежьегорске ночью +6, днем +17;
В Олонце ночью +6, днем +19;
В Пудоже ночью +6, днем +15;
В Сегеже ночью +5, днем +16;
В Сортавале ночью +9, днем +19;
В Суоярви ночью +6, днем +17.