Жителей Карелии проконсультируют по поводу пенсий

Во вторник, 4 августа, карельское отделение Пенсионного фонда России проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы нынешних и будущих пенсионеров ответит заместитель начальника Отделения Жанна Кяйверяйнен.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.