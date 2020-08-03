03 августа 2020, 09:29
Общество

Жителей Карелии проконсультируют по поводу пенсий

Пенсионный фонд организует очередную горячую линию для жителей республики

Во вторник, 4 августа, карельское отделение Пенсионного фонда России проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы нынешних и будущих пенсионеров ответит заместитель начальника Отделения Жанна Кяйверяйнен.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.

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жанна кяйверяйнен
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