03 августа 2020, 08:43
Шесть человек госпитализированы с пневмонией за сутки
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 68 пациентов
За последние сутки в Карелии еще шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по боорьбе с коронавирусом.
Летальных исходов 2 августа не зарегистрировано.
Всего с начала апреля в нашей республике от пневмонии умерли 68 человек. В больницы были доставлены 1035 пациентов.
В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19.