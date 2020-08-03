03 августа 2020, 08:43
Общество

Шесть человек госпитализированы с пневмонией за сутки

С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 68 пациентов

За последние сутки в Карелии еще шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по боорьбе с коронавирусом.

Летальных исходов 2 августа не зарегистрировано.

Всего с начала апреля в нашей республике от пневмонии умерли 68 человек. В больницы были доставлены 1035 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19.

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Метки: 
пневмония
госпитализация
коронавирус
пандемия
новости Карелии
оперативный штаб