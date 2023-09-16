Жителей Карелии предупреждают о непогоде в республике

В Карелию идет непогода. Предупреждение об этом публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным синоптиков, днем 17 сентября местами в республике ожидаются сильные дожди. Днем 17 сентября и ночью 18 сентября в южных и центральных районах Карелии будет дуть сильный ветер с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного природного явления попадет и Петрозаводск. // Фото «Петрозаводск говорит»