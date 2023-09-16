16 сентября 2023, 14:41
БСМП Петрозаводска официально сменила название
В столице Карелии появилась Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи
Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска официально сменила название. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе медицинского учреждения.
БСМП превратилась в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП).
На днях больница получила соответствующие документы. Ее новое название занесено в Единый государственный реестр юридических лиц. // Фото «Петрозаводск говорит»