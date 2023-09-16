БСМП Петрозаводска официально сменила название

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска официально сменила название. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе медицинского учреждения.

БСМП превратилась в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП).

На днях больница получила соответствующие документы. Ее новое название занесено в Единый государственный реестр юридических лиц. // Фото «Петрозаводск говорит»