16 сентября 2023, 14:20
Массовые проверки водителей прошли на въезде в Петрозаводск
Сотрудники Госавтоинспекции проверили грузовики в карельской столице
В пятницу сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели мероприятие по контролю за большегрузами в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Массовые проверки транспорта прошли на въезде в столицу республики, на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе. Были выявлены шесть нарушителей. Водители грузовиков управляли транспортом с техническими неисправностями (установлены дополнительные источники света), без тахографов, с непристегнутым ремнем, без полиса ОСАГО, без технического осмотра.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. // Фото ГИБДД Петрозаводска