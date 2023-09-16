Массовые проверки водителей прошли на въезде в Петрозаводск

В пятницу сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели мероприятие по контролю за большегрузами в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Массовые проверки транспорта прошли на въезде в столицу республики, на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе. Были выявлены шесть нарушителей. Водители грузовиков управляли транспортом с техническими неисправностями (установлены дополнительные источники света), без тахографов, с непристегнутым ремнем, без полиса ОСАГО, без технического осмотра.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. // Фото ГИБДД Петрозаводска