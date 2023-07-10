Жителей Карелии предупредили об исчезающих продавцах из Интернета

Проходимцы из Сети обманули троих петрозаводчан. Все жертвы совершали покупки в Интернете.

Одна из жертв заказывала садовую мебель в соцсети. Женщина отдала за покупку 20 тысяч рублей. Продавец после переписки и получения денег испарился. Другая пенсионерка перевела менеджерам 37 900 рублей за инвалидную каталку. Телефон продавцов с московскими номерами перестал отвечать на звонки, а информация о товаре пропала.

Петрозаводчанин хотел купить печь для бани по выгодной цене. Мужчина перевел продавцу из Ленобласти более 82 тысяч рублей и остался ни с чем: товар не поступил, а продавец исчез.

Жертвы слышали о мошенниках, но не смогли распознать подвох. Полиция организовала проверки. // фото freepik.com