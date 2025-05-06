Жителей Карелии предупредили о сегодняшних взрывах

Сегодня, 6 мая, в Лахденпохском районе прогремят взрывы. Об этом предупреждает паблик администрации района.

По данным источника, на карьере Яккима-2 запланированы взрывные работы. Они пройдут в период с 12 до 18 часов.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону. © «Петрозаводск говорит»