06 мая 2025, 09:56
Жителей Карелии предупредили о сегодняшних взрывах
В Лахденпохском районе пройдут взрывные работы на карьере
Фото: freepik.com
Сегодня, 6 мая, в Лахденпохском районе прогремят взрывы. Об этом предупреждает паблик администрации района.
По данным источника, на карьере Яккима-2 запланированы взрывные работы. Они пройдут в период с 12 до 18 часов.
С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону. © «Петрозаводск говорит»