Жителей Карелии обманывают лжебанкиры, псевдополицейские и «друзья»

46-летняя жительница Суоярви лишилась 80 тысяч рублей, поверив в схему лжебанкиров и псевдополицейских об оформленном на нее кредите. О новых случаях обмана рассказали в полиции.

Под руководством дистанционных аферистов женщина сняла деньги со своего счета и перевела на некий «резервный». По факту деньги ушли на чужие мобильные номера.

Еще одной жертвой обмана стал 24-летний житель Сортавалы. Ему написал друг в социальной сети и попросил в долг 14 тысяч. Не раздумывая, молодой человек перевел сумму на указанный в переписке номер счета. Спустя время друг написал снова и попросил денег. Тогда молодой человек решил ему позвонить. В телефонной беседе знакомый из соцсети сообщил, что его аккаунт был взломан, а денег он не просил. // фото unsplash.com