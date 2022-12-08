08 декабря 2022, 13:30
Происшествия

Досрочно прекращены полномочия питкярантского депутата

Прокурор внес представление после проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства

Прокуратура Питкярантского района провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления. В частности, речь идет о предоставлении депутатами ежегодных сведений о доходах, расходах и имуществе.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, проведенная проверка показала, что один из депутатов Совета Питкярантского городского поселения не предоставил необходимые данные за 2021 год.

В связи с этим прокурор района внес представление об устранении нарушений закона. Рассмотрев его, Совет поселения принял решение досрочно прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия. // Фото: epp.genproc.gov.ru.

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Метки: 
Новости
Карелия
утрата доверия
лишение депутатских полномочий
Питкярантский район
прокуратура РК