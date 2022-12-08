Похитители вынесли из торговых центров куртку и пальто

Две кражи в торговых центрах были совершены в Петрозаводске. Подозрение пало на девочку-подростка и молодого горожанина.

Из отдела молодежной одежды пропала мужская куртка стоимостью почти шесть тысяч рублей. Сотрудники сообщили о хищении в полицию. Стражи порядка установили, что здесь может быть замешана юная горожанка. Несовершеннолетняя призналась, что куртку сбыла, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В другом торговом центре пропало пальто. Кражу заметили, когда просматривали записи с камер. Ущерб от пропажи мужского пальто превысил 4300. В хищении признался 21-летний петрозаводчанин. Полиция возбудила уголовные дела. // фото unsplash.com