Автомобиль сбил двух пешеходов в Петрозаводске

В Петрозаводске вечером 6 декабря автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в 19:34 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль при повороте налево на улицу Сортавальскую сбивает переходивших дорогу людей.

По информации ГИБДД Петрозаводска, после аварии пострадавшая 70-летняя пенсионерка попросила 48-летнего водителя автомобиля Kia отвезти ее домой. На следующий день горожанка обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

В отношении автомобилиста, покинувшего место ДТП, составлен административный протокол. // Фото: скриншот видео CityLink