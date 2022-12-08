08 декабря 2022, 12:08
Автомобиль сбил двух пешеходов в Петрозаводске
Водитель покинул место ДТП на Кукковке и будет наказан
В Петрозаводске вечером 6 декабря автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в 19:34 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль при повороте налево на улицу Сортавальскую сбивает переходивших дорогу людей.
По информации ГИБДД Петрозаводска, после аварии пострадавшая 70-летняя пенсионерка попросила 48-летнего водителя автомобиля Kia отвезти ее домой. На следующий день горожанка обратилась за медицинской помощью в травмпункт.
В отношении автомобилиста, покинувшего место ДТП, составлен административный протокол. // Фото: скриншот видео CityLink