Житель Петрозаводска обокрал блокадницу в Санкт-Петербурге

Житель Петрозаводска обокрал 84-летнюю пенсионерку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Вести Санкт-Петербург».

По данным телевизионщиков, наш 30-летний земляк проник в квартиру блокадницы обманом. Он представился мастером по ремонту домофонов. Для виду он даже разобрал аппарат, а затем потребовал деньги за свою работу. Женщина не оценила квалификацию гостя и пошла к соседке, чтобы проконсультироваться. В этот момент мужчина забрал сумочку пенсионерки и убежал. В дальнейшем он снял с банковской карточки пожилой петербурженки 60 тысяч рублей.

На свободе петрозаводчанин оставался недолго - на следующий день его задержали. В полиции отмечают, что ранее мужчина был неоднократно судим. Проверяется его причастность к совершению других подобных преступлений. Фото «Вести Санкт-Петербург»