Женщина перебила молотком стекла автомобиля в Петрозаводске

Сегодня в 9:54 утра в одном из дворов Петрозаводска женщина с молотком перебила все стекла припаркованного микроавтобуса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как горожанка подходит к автомобилю, разговаривая при этом по телефону. Внезапно она начинает крушить стекла машины. Через некоторое время к ней подходит, видимо, дворник, но повлиять на ситуацию мужчина не смог - женщина довела начатое до конца, после чего ушла, также разговаривая по мобильнику.

Причины такого поведения петрозаводчанки неизвестны.