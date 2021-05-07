07 мая 2021, 13:35
Женщина перебила молотком стекла автомобиля в Петрозаводске
Камера наблюдения сняла утренний инцидент, произошедший в одном из дворов карельской столицы
Сегодня в 9:54 утра в одном из дворов Петрозаводска женщина с молотком перебила все стекла припаркованного микроавтобуса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как горожанка подходит к автомобилю, разговаривая при этом по телефону. Внезапно она начинает крушить стекла машины. Через некоторое время к ней подходит, видимо, дворник, но повлиять на ситуацию мужчина не смог - женщина довела начатое до конца, после чего ушла, также разговаривая по мобильнику.
Причины такого поведения петрозаводчанки неизвестны.