Гостья Петрозаводска нашла телефон в такси и стала преступницей

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то похитил его мобильный телефон и снял с его помощью со счета 880 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 29-летняя жительница Самары. Девушка призналась, что приехала в Петрозаводск, чтобы незаконным образом добыть денег. Когда она села в такси, то увидела мобильник и с радостью перевела себе все деньги, которые смогла перевести со счета владельца гаджета. Сам телефон гостья карельской столицы тоже оставила себе.

По фактам кражи гаджета и денег со счета возбуждены уголовные дела. Ранее женщина уже неоднократно была судима. Сейчас она находится под арестом за совершенное ранее тяжкое преступление. Фото don24.ru