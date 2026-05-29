Житель Петрозаводска не дождался автомобиля из-за границы

Мошенники обманули жителя карельской столицы по схеме «авто из-за границы»

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний житель города и сообщил, что аферисты выманили у него несколько сотен тысяч рублей, рассказали в МВД по РК.

По данным источника, мужчина в одном из сообществ в мессенджере нашёл группу по продаже автомобилей из Европы, выбрал подходящую иномарку и связался с менеджером. Он сообщил, что автомобиль находится на границе двух соседних стран, и для его доставки в Россию требуется 716 тысяч 400 рублей. Петрозаводчанин оплатил выставленный «менеджером» счет. При этом деньги за сам автомобиль, более миллиона рублей, покупатель должен был заплатить в Москве, но мошенник стал требовать предоплату, и тогда житель карельской столицы понял, что стал жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.