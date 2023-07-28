Житель Петербурга осужден за нападение на полицейского в Карелии

В Карелии вынесен приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга. Его обвиняли в применении насилия в отношении полицейского, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что петербуржец приехал в Пряжинский район на музыкальный фестиваль. Ночью 17 июня он, будучи пьяным, повздорил с полицейским, который обеспечивал общественный порядок, и ударил стража порядка кулаком в лицо.

В ходе следствия мужчина признал вину и извинился перед потерпевшим. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Столько же он должен будет выплатить полицейскому в виде компенсации морального вреда. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch