Житель Лахденпохьи предстанет перед судом за убийство  

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Лахденпохьи по статье 105 УК РФ «Убийство», отправлены следователями Сортавальского отдела СК Карелии в суд. Обвиняемый может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с приятелем нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, виновного задержали. Как было установлено, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет»,

- пояснили в следкоме. Фото: karelia.sledcom.ru.