В Кондопожском районе поймали пьяного водителя

Автоинспекторы Кондопожского района на трассе «Кола» остановили грузовик, которым управлял пьяный водитель. Теперь мужчине грозит, скорее всего, потеря работы из-за лишения прав и крупный штраф.

О том, что грузовиком управляет нетрезвый водитель, кондопожским инспекторам ГИБДД сообщили очевидцы. Дорожные стражи порядка выехали на указанный участок трассы «Кола», где и остановили грузовик.

«Освидетельствование, проведенное на месте, подтвердило состояние опьянения водителя. Показания прибора составили 1,17 мг/л. В отношении нарушителя, которым оказался житель Московской области, 1966 года рождения, составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,

- сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Водителю грозит наказание в виде лишения прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. В Госавтоинспекции обратились к жителям Карелии, если стали известны факты управления автотранспортом нетрезвым водителем, необходимо незамедлительно сообщить всю имеющуюся информацию в полицию по телефону 102 или на единый номер 112. Возможно, ваш звонок предотвратит трагедию на дороге. Фото: 10.мвд.рф.