03 сентября 2022, 09:29
Происшествия

Росгвардейцы пресекли шесть попыток хищения чужого имущества

Всего правоохранители выезжали на охраняемые объекты более 430 раз

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в течение прошедшей недели выезжали на охраняемые объекты 436 раз, сообщили в пресс-службе ведомства.

При поступлении сигналов тревоги с торговых предприятий региона в шести случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования за данный период задержали восемь нарушителей порядка. Фото: 10.rosguard.gov.ru.

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