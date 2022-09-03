Росгвардейцы пресекли шесть попыток хищения чужого имущества

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в течение прошедшей недели выезжали на охраняемые объекты 436 раз, сообщили в пресс-службе ведомства.

При поступлении сигналов тревоги с торговых предприятий региона в шести случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования за данный период задержали восемь нарушителей порядка. Фото: 10.rosguard.gov.ru.