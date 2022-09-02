За продажу суррогатного алкоголя кондопожанин может сесть на шесть лет

Обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Кондопоги утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в перевозке и сбыте суррогатной алкогольной продукции, повлекшей смерть человека, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Обвиняемый в июле прошлого года приобретал у неустановленных лиц в Санкт-Петербурге спиртосодержащую жидкость и перевозил ее в Кондопогу для продажи под видом коньяка. В алкогольном напитке содержался метиловый спирт. В результате употребления данной продукции от отравления скончалась 38-летняя жительница Кондопожского района, у которой остались двое несовершеннолетних детей»,

- сообщили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело, возбужденно в отношении виновного по статье 238 УК РФ, направлено в Кондопожский городской суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.