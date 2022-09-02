Сотрудники МЧС эвакуировали дачников в Прионежье

Из дачного товарищества «Ручеек-1», которое находится возле Орзеги в Прионежском районе Карелии, сотрудники МЧС вывезли людей, которые заявили о необходимости эвакуации.



После того как река, вышедшая из берегов из-за ливня, размыла мост, связывающий дачный поселок с «большой землей», на место отправился автомобиль со спасателями. Они готовились эвакуировать всех, кому потребуется помощь.

"Наши сотрудники вывезли из СНТ двух человек. Больше заявок на эвакуацию не поступало. Остальным жителя поселка доставлены вода и продукты первой необходимости",

- рассказал Центру управления регионом республики Карелия руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.



МЧС и местные органов власти продолжают контролировать ситуацию.

Фото: МЧС.