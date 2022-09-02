В Карелии задержан курьер, помогавший мошенникам

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска задержали 33-летннего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«Мужчина выступал в роли курьера, оказывая содействие телефонным аферистам, которые обманывали граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Он забирал у жертв деньги и переводил их подельникам, часть средств оставлял себе в качестве вознаграждения»,

- рассказали в полиции.

Задержание курьера произошло по горячим следам после того, как по данной схеме были обмануты 47-летняя петрозаводчанка, передавшая ему 200 тысяч рублей за «спасение» дочери, а также еще три женщины 64, 86 и 92 лет, передавшие по 100 тысяч рублей.

Подозреваемый успел приобрести подержанный автомобиль и собирался уехать из республики, но не успел. Во время допроса мужчина признался, что нуждался в деньгах и искал способы легкого заработка через различные группы в интернете. Мошенники связались с ним через мессенджер и предложили «работу». Сейчас по четырем эпизодам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: pxhere. Видео: 10.мвд.рф.