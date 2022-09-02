Десять лет строгого режима получил молодой житель Пудожского района

В Пудожском районном суде состоялось заседание, где рассматривали уголовное дело, возбужденное по сттатье 111 УК РФ в отношении 26-летнего местного жителя. Подсудимый был признан виновным - от его побоев скончался человек. Прокуратура поддержала гособвинение. Ближайшие 10 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

Трагедия разыгралась в апреле по классическому сценарию – приятели распивали спиртное, вспыхнул конфликт, началась потасовка. Во время драки подсудимый нанес знакомому не менее пяти ударов руками и ногами по телу, а затем добавил табуретом по голове. В результате с открытой черепно-мозговой травмой потерпевшего увезли в больницу, где через три недели он скончался.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что данное преступление было совершено им под влиянием алкоголя. С учетом позиции гособвинения суд назначил ему наказание – лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу»,

- сообщили в надзорном ведомстве. Фото: pxhere.