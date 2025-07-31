Житель Кеми угрожал воображаемым ножом сотрудникам магазина

В Кемском городском суде 34-летнего мужчину наказали лишением свободы. Он дважды воровал из магазинов алкоголь в состоянии опьянения.

Житель Кеми украл из одного магазина поллитровую бутылку водки, проигнорировав сотрудников. Спустя некоторое время он попытался повторить преступление, но его остановили. Тогда мужчина сделал вид, что у него в кармане нож, и начал угрожать им. Приехавшие сотрудники Росгвардии раскрыли вора и задержали.

На мужчину завели уголовное дело. В суде его приговорили к лишению свободы на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. © «Петрозаводск говорит»