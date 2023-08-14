Житель Карелии заплатил 26 тысяч за фантомные автомобильные колеса

Объявление о продаже автомобильный колес привлекло внимание 44-летнего жителя Калевальского района.

Мужчина вышел на связь с продавцом, обо всем договорился и перевел за покупку 26 тысяч рублей. Мужчина ждал, но приобретение все не приходило. Тогда он решил спросить в транспортной компании, что с его заказом. Там удивились и ответили, что на его имя никакой доставки нет.

Потерпевший пришел в полицию. Там возбудили дело о мошенничестве.

Ранее две петрозаводчанки отдали дистанционным аферистам более 7 миллионов рублей. // фото unsplash.com/ serjan midili