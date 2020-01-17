Житель Карелии выпил водку прямо в магазине и не заплатил за нее

Четыре мужчины и одна женщина были задержаны в Карелии вневедомственной охраной за попытки хищений из магазинов, сообщает пресс-служба Росгвардии.

15 января в 20:49 сработала сигнализация охраняемого сетевого магазина в поселке Сосновец Беломорского района. Группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны незамедлительно прибыла на место. В торговом зале был задержан 33-летний местный житель, который взял с прилавка бутылку водки и, не заплатив за нее, выпил.

В тот же день в 10:17 и в 20:06 дежурные наряды выезжали в гипермаркеты, расположенные в разных районах Петрозаводска. За порчу товара был задержан петрозаводчанин 1986 года рождения, за попытку выноса товара на сумму 1187 рублей задержана женщина 1966 года рождения.

Аналогичные административные правонарушения пресечены в одном из магазинов поселка Надвоицы Сегежского района и в самой Сегеже, в торговом заведении на улице Ленина.