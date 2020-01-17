Петрозаводчанин заработал уголовное дело, подобрав банковскую карту

30-летний житель карельской столицы, вернувшись из ночного заведения, заметил, что у него пропала банковская карта. Затем стали приходить смс-сообщения о списании денег. Мужчина заблокировал карту, но неизвестный успел потратить более 4 000 рублей. О своей беде потерпевший рассказал полиции.

Как сообщили в МВД, 25-летний молодой человек отдыхал в том же заведении, что и потерпевший. Молодой петрозаводчанин нашел банковскую карту, которой оплатил бензин на заправке и продукты.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.