Житель Карелии выбил зубы соседу и может оказаться за решеткой

Житель одного из карельских поселков после конфликта с соседом стал фигурантом уголовного дела. Ранее он был судим за тяжкое преступление с применением насилия и теперь может оказаться за решеткой.

По версии полиции, мужчины выпивали, но в какой-то момент мужчина, 1964 года рождения, дважды ударил соседа в челюсть. Потерпевший остался без двух зубов.

Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев. За преступление предусмотрены обязательные либо исправительные работы, ограничение свободы или арест до шести месяцев. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson