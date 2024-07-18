Житель Карелии угнал автомобиль и попал в тяжелое ДТП

В полицию Муезерского района поступило заявление об угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 46-летний житель одного из поселков. Выяснилось, что он выпивал в компании и незаметно взял ключи от чужого автомобиля, после чего отправился кататься. На трассе мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Сам угонщик не пострадал. Он просто ушел домой с места ДТП.

Подозреваемый сознался в совершении преступления и пообещал возместить ущерб. По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter