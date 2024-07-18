18 июля 2024, 10:05
Происшествия

Бесхозное здание полыхало ночью на юге Карелии

Пожарные Олонецкого района боролись с огнем в поселке Ильинский

Сегодня ночью в поселке Ильинский вспыхнул пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:10. На место выехали трое поселковых специалистов. Выяснилось, что горит бесхозное неэксплуатируемое здание.

Совместными усилиями огонь удалось побороть. В результате происшествия никто не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району

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