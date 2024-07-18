18 июля 2024, 10:05
Бесхозное здание полыхало ночью на юге Карелии
Пожарные Олонецкого района боролись с огнем в поселке Ильинский
Сегодня ночью в поселке Ильинский вспыхнул пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:10. На место выехали трое поселковых специалистов. Выяснилось, что горит бесхозное неэксплуатируемое здание.
Совместными усилиями огонь удалось побороть. В результате происшествия никто не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району