Бесхозное здание полыхало ночью на юге Карелии

Сегодня ночью в поселке Ильинский вспыхнул пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:10. На место выехали трое поселковых специалистов. Выяснилось, что горит бесхозное неэксплуатируемое здание.

Совместными усилиями огонь удалось побороть. В результате происшествия никто не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району