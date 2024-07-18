Бытовка сгорела в Карелии по неизвестной причине

В среду в 20 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопоги поступило сообщение о том, что на Медвежьегорском шоссе горит строительная бытовка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут два пожарных расчета из города бумажников уже были на месте происшествия и приступили к тушению горящей металлической бытовки.

Через несколько минут пожар был локализован, а затем ликвидирован полностью.

В результате ЧП строение неэксплуатируемой строительной бытовки было значительно повреждено огнем.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz