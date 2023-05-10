Житель Карелии убил жену и покончил с собой

В Сортавальском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 4 мая в доме, расположенном на острове Хавус в районе поселка Хаапалампи, было обнаружено тело 63-летней женщины с колото-резаной раной груди. По предварительной информации, убить жительницу республики мог ее супруг, который после произошедшего совершил самоубийство.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать специалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. // Фото СК