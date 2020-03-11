11 марта 2020, 15:38
Происшествия

Житель Карелии стал жертвой обмана при покупке автозапчастей в соцсети

Потерпевший перевел покупателю деньги за подержанные комплектующие для машины, но заказ так и не получил

Житель Карелии стал жертвой обмана, откликнувшись на подходящее объявление в социальной сети. Как рассказали в МВД, 39-летний житель Прионежского района подыскивал запчасти для автомобиля. Заказ он сделал в группе по продаже подержанных комплектующих.

Покупатель и продавец обговорили детали сделки. Клиент перевел 9 200 рублей, но товар ему так и не пришел. К тому же продавец удалил сообщения в диалоге и занес мужчину в черный список.

Потерпевший попытался узнать данные о своем заказе в транспортной компании, но там сообщили, что у них нет такого заказа на исполнении.

Фото: vyksavkurse.ru

Обсудить
просмотр
164187
Метки: 
Соцсеть
обман
новости Карелии
Прионежский район
автозапчасти