Житель Карелии стал жертвой обмана при покупке автозапчастей в соцсети

Житель Карелии стал жертвой обмана, откликнувшись на подходящее объявление в социальной сети. Как рассказали в МВД, 39-летний житель Прионежского района подыскивал запчасти для автомобиля. Заказ он сделал в группе по продаже подержанных комплектующих.

Покупатель и продавец обговорили детали сделки. Клиент перевел 9 200 рублей, но товар ему так и не пришел. К тому же продавец удалил сообщения в диалоге и занес мужчину в черный список.

Потерпевший попытался узнать данные о своем заказе в транспортной компании, но там сообщили, что у них нет такого заказа на исполнении.

Фото: vyksavkurse.ru