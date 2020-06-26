26 июня 2020, 09:53
Житель Карелии срубил более 10 деревьев, чтобы построить домик
19-летний беломорчанин стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке леса
19-летнего жителя Беломорска подозревают в незаконной рубке на территории природоохранной зоны лесничества в Беломорском районе, сообщает МВД по Карелии.
По версии полиции, молодой человек срубил 17 деревьев, чтобы построить домик для отдыха. Ущерб лесному фонду оценили в 70 тысяч рублей.
На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Фото: spil99.ru