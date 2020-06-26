Житель Карелии срубил более 10 деревьев, чтобы построить домик

19-летнего жителя Беломорска подозревают в незаконной рубке на территории природоохранной зоны лесничества в Беломорском районе, сообщает МВД по Карелии.

По версии полиции, молодой человек срубил 17 деревьев, чтобы построить домик для отдыха. Ущерб лесному фонду оценили в 70 тысяч рублей.

На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: spil99.ru