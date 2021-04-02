Житель Карелии сдал полиции пьяного водителя

В полицию Кондопожского района поступил звонок от мужчины, который сообщил о пьяном водителе. Инспекторы ДПС выехали на трассу «Кола» и на 515-м километре остановили автомобиль «Шевроле Нива». Водитель действительно был пьян, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Инспекторы выяснили, что ранее автомобилист 1990 года рождения был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Мужчина был отстранен от управления, а транспортное средство отправили на специализированную стоянку.

Судьбу водителя решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. Фото ГИБДД Карелии