06 сентября 2023, 12:05
Житель Карелии разбил бутылку в магазине и оказался в полиции
Росгвардейцы задержали неуклюжего покупателя в торговой точке в Кондопоге
В одном из сетевых магазинов Кондопоги на днях была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Работники торговой точки рассказали, что один из посетителей разбил в зале бутылку алкоголя. Оплачивать испорченный товар он отказался.
Нерадивый покупатель был задержан. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa