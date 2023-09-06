Житель Карелии разбил бутылку в магазине и оказался в полиции

В одном из сетевых магазинов Кондопоги на днях была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники торговой точки рассказали, что один из посетителей разбил в зале бутылку алкоголя. Оплачивать испорченный товар он отказался.

Нерадивый покупатель был задержан. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa