Житель Карелии продал в Петербурге украденный у дяди антиквариат

В полицию Пряжинского района обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что в его дом, расположенный в деревне, проник вор. Были украдены старинная икона, православный крест, золотые серьги и наличные деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний племянник потерпевшего. Мужчина нигде не работает и не имеет постоянного места жительства. Он рассказал, что знал о том, что дяде достался в наследство антиквариат, и решил украсть его. Похищенные вещи он увез в Санкт-Петербург, где продал, выручив 350 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Фото: pixabay.com/Fleimax