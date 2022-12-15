Житель Карелии покупал двигатель в Интернете, но столкнулся с жуликами

Житель Прионежья собирался приобрести двигатель для автомобиля. Нужную автозапчасть он нашел на одной из площадок, которой раньше не пользовался. Чтобы выбрать товар, пользователь сначала должен был заполнить специальную форму и указать свой мобильный. Далее с ним в мессенджере связался некий человек, который назвался представителем интернет-магазина, сообщили в пресс-центре регионального МВД.

Житель Карелии остановил свой выбор на двигателе стоимостью 73 900 рублей. «Помощник» заявил, если мужчина заплатит за товар сразу, то доставка будет за счет фирмы. Мужчина согласился. Договор был оформлен, деньги он перевел частному лицу.

В результате покупку мужчина так и не получил. Представители компании сначала давали различные отговорки, потом перестали выходить на связь. Претензии, которые житель Карелии отправлял на электронную почту и юридический адрес фирмы, оставались без ответа. Разобраться в происходящем мужчина попросил полицию. // фото unsplash.com