Житель Карелии ограбил магазин и забрал товары на сумму 488 рублей

В полицию Сортавальского района обратились работники магазина и сообщили, что один из покупателей положил в корзину масло, хлебобулочные изделия, бутылку пива и другие продукты питания, прошёл мимо кассовой зоны и, не расплатившись, покинул торговую точку, сообщает МВД Карелии.

Всего неизвестный вынес из магазина продуктов на сумму 488 рублей.

Сотрудники угрозыска Сортавальского района установили личность подозреваемого. 33-летний ранее несудимый местный житель признал свою вину, в содеянном раскаялся и обещал возместить причинённый ущерб.

В настоящее время в отношении сортавальца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото с сайта m.alterainvest.ru