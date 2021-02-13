Сегодня ночью вокруг Петрозаводска горели постройки

С тревоги начались новые сутки у пожарных республики. В 00:55 подразделения отряда противопожарной службы Кондопожского района были привлечены для ликвидации пожара в бане, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Хозпостройка загорелась неподалеку от деревни Кулмукса в дачном кооперативе «Южный».

Уже к 01:30 семерым пожарным, при поддержке двух спецмашин удалось ликвидировать пожар.

Ранним утром, в 05:25 семеро пожарных Пряжинского и Прионежского районов боролись в огнем в деревне Важинская Пристань, Пряжинского района, где на улице Сигнаволокской горел дом.

Пожар удалось потушить только в 8:33.

Фото с сайта gorod-m.zp.ua