13 февраля 2021, 10:30
Сегодня ночью вокруг Петрозаводска горели постройки
Пожарные трех районов Карелии боролись с огнем
С тревоги начались новые сутки у пожарных республики. В 00:55 подразделения отряда противопожарной службы Кондопожского района были привлечены для ликвидации пожара в бане, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
Хозпостройка загорелась неподалеку от деревни Кулмукса в дачном кооперативе «Южный».
Уже к 01:30 семерым пожарным, при поддержке двух спецмашин удалось ликвидировать пожар.
Ранним утром, в 05:25 семеро пожарных Пряжинского и Прионежского районов боролись в огнем в деревне Важинская Пристань, Пряжинского района, где на улице Сигнаволокской горел дом.
Пожар удалось потушить только в 8:33.
Фото с сайта gorod-m.zp.ua