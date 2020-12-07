Житель Карелии нашел телефон и стал фигурантом уголовного дела

В полицию Кондопоги обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что после отдыха в развлекательном заведении у нее пропал мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители выяснили, что после вечеринки кондопожанка возвращалась домой на такси. Она сама этого не помнила. Оказалось, что именно в автомобиле девушка и выронила телефон. Гаджет нашел 37-летний мужчина, который был следующим клиентом. Он не предпринял никаких попыток связаться с владельцем телефона и оставил его себе. Мужчина был искренне удивлен: он считал, что если кто-то нашел чужую вещь, то может по праву считать ее своей.

Теперь горожанину, у которого ранее никаких проблем с законом не возникало, предстоит ответить за свой поступок. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фото zab.ru