Житель Карелии едва не погиб после рыбалки от рук приятеля

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в октябре 2022 года в лесной избе на берегу реки Сула в Муезерском районе трое мужчин выпивали после рыбалки. Когда один из приятелей уснул, между двумя другими произошел конфликт. Один из рыбаков решил убить второго. Он схватил нож и нанес противнику несколько ударов в грудь и плечо. На крики прибежал третий товарищ, который не дал свершиться убийству.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд для рассмотрения по существу. В процессе следствия обвиняемый находился под стражей. // Фото СК