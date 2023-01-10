Петрозаводчанина признали виновным в убийстве сожительницы

В 2021 году петрозаводчанин, находясь в нетрезвом состоянии, избивал свою сожительницу, угрожал ударить ножом, высказывал в ее адрес угрозы убийством. Это происходило в апреле, продолжилось в мае и закончилось убийством – женщина скончалась от полученных ножом ударов.

В отношении 54-летнего виновного было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе следкома республики.

В ведомстве также рассказали, что приговором Петрозаводского городского суда подсудимому было назначено наказание – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. // Фото: freepik.