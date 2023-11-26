Житель Карелии был задержан сотрудниками ФСБ

В Муезерском районе под суд пойдет 36-летний житель одного из поселков. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

События развивались в мае 2022 года. По версии следствия, мужчина приехал в Петрозаводск к родственникам и приобрел сверток с наркотическим средством, которое в народе называют солью. На въезде в родной поселок мужчину остановили сотрудники ФСБ. При обыске запрещенное средство было обнаружено.

Мужчина не стал отрицать свою вину. Он признался, что пытался бросить пить и решил одну вредную привычку заменить на другую. Подозреваемый полагал, что так ему будет легче.

Дальнейшую судьбу фигуранта дела решит суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan