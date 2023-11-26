26 ноября 2023, 16:10
Происшествия

Массовое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Автомобиль вылетел на встречку на улице Лыжной

Сегодня в 12:12 в Петрозаводске на улице Лыжной произошла групповая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший в сторону Ключевского шоссе, занесло на скользкой дороге и выбросило на разделительную полосу, а затем и на встречку. В этот момент там ехали три автомобиля, которые стали участниками аварии.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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