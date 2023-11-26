Массовое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 12:12 в Петрозаводске на улице Лыжной произошла групповая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший в сторону Ключевского шоссе, занесло на скользкой дороге и выбросило на разделительную полосу, а затем и на встречку. В этот момент там ехали три автомобиля, которые стали участниками аварии.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink