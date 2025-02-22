Житель Карелии Артем Бровко погиб в зоне боевых действий

Житель Карелии Артем Бровко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района.

Прощание с погибшим военнослужащим прошло в четверг, 20 февраля. Мужчину похоронили в его родном поселке Сосновый.

Власти Лоухского района выразили соболезнования родным и близким не вернувшегося домой живым бойца. // Фото: unsplash.com / CHIRAG K, администрация Лоухского района