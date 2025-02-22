22 февраля 2025, 13:25
Некоторые водители Петрозаводска остались без прав перед праздником
Шестеро пьяных автомобилистов отстранены от управления в карельской столице
В Петрозаводске в пятницу, 21 февраля, прошел рейд Госавтоинспекции. Сотрудники искали пьяных водителей.
На улицах города в этот день были выявлены шесть человек, которые сели за руль в состоянии опьянения. Все они были отстранены от управления.
Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку. // Фото ГАИ