Некоторые водители Петрозаводска остались без прав перед праздником

В Петрозаводске в пятницу, 21 февраля, прошел рейд Госавтоинспекции. Сотрудники искали пьяных водителей.

На улицах города в этот день были выявлены шесть человек, которые сели за руль в состоянии опьянения. Все они были отстранены от управления.

Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку. // Фото ГАИ