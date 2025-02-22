Петрозаводчане снесли ограждение около железной дороги на Кукковке

Ограждение, установленное на народной тропе через железную дорогу в Петрозаводске, продержалось всего пару дней. Оно уже снесено горожанами, сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, власти республики ранее решили ликвидировать народную тропу, соединяющую Кукковку с Голиковкой. Это связано со скорым запуском городской электрички. Переход посчитали опасным.

Тем не менее, жители Петрозаводска с таким решением не согласились. Ограждение снесено, люди снова ходят через железнодорожные пути.

Напомним, это не первая попытка ликвидировать народную тропу. Предыдущие также терпели неудачу. // Фото «Петрозаводск говорит»